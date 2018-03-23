Этапированного из Москвы противника алтайского губернатора посадили на 19 суток

22 марта задержанного в одной из московских гостиниц журналиста Сергея Михайлова этапировали на Алтай, где оппозиционер предстал перед судом. В результате мировой судья Марина Сапунова из Горно-Алтайска приговорила Михайлова к 19 суткам ареста, пишет "Банкфакс".
Редактор газеты "Листок" и член федерального политсовета партии ПАРНАС Сергей Михайлов доставили в суд и приговорили к наказанию в виде административного ареста из-за уклонения от уплаты двух административных штрафов.
Один из штрафов был за нарушение порядка изготовления и распространения средств массовой информации, другой — за непредставление в срок финансового отчета в избирательную комиссию. Штрафы в 2 и 20 тысяч рублей были выписаны Михайлову в 2017 году. Сам журналист говорит, что не заплатил эти взыскания из-за того, что его своевременно не уведомили об этих наказаниях.
Так как Сергей Михайлов находился в Москве и не мог явиться на заседание суда, в котором рассматривался вопрос о его наказание за неуплату штрафов, мировой судья вынесла постановление о принудительном приводе оппозиционера. Судебные приставы задержали его в Москве и доставили в Горно-Алтайск.
В прошлом году в "Листке" была опубликована расшифровка разговора губернатора республики Александра Бердникова, в которой, по мнению Роскомнадзора, были плохо замаскированы матерные слова. Это послужило поводом для возбуждения административного дела. Суд наложил на Михайлова первый из указанных выше штрафов в 2 тыс. рублей. Так как штраф не был оплачен, судья назначил за это Михайлову арест на 7 суток.
За второй невыплаченный штраф оппозиционера арестовали на 12 суток. Итого — 19. Кроме того, как пишет "Банкфакс", редактор "Листка" должен выплатить штрафы в размере около 50 тысяч.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.