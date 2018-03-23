Этапированного из Москвы противника алтайского губернатора посадили на 19 суток

Редактор газеты "Листок" и член федерального политсовета партии ПАРНАС Сергей Михайлов доставили в суд и приговорили к наказанию в виде административного ареста из-за уклонения от уплаты двух административных штрафов.

Один из штрафов был за нарушение порядка изготовления и распространения средств массовой информации, другой — за непредставление в срок финансового отчета в избирательную комиссию. Штрафы в 2 и 20 тысяч рублей были выписаны Михайлову в 2017 году. Сам журналист говорит, что не заплатил эти взыскания из-за того, что его своевременно не уведомили об этих наказаниях.

Так как Сергей Михайлов находился в Москве и не мог явиться на заседание суда, в котором рассматривался вопрос о его наказание за неуплату штрафов, мировой судья вынесла постановление о принудительном приводе оппозиционера. Судебные приставы задержали его в Москве и доставили в Горно-Алтайск.

В прошлом году в "Листке" была опубликована расшифровка разговора губернатора республики Александра Бердникова, в которой, по мнению Роскомнадзора, были плохо замаскированы матерные слова. Это послужило поводом для возбуждения административного дела. Суд наложил на Михайлова первый из указанных выше штрафов в 2 тыс. рублей. Так как штраф не был оплачен, судья назначил за это Михайлову арест на 7 суток.

За второй невыплаченный штраф оппозиционера арестовали на 12 суток. Итого — 19. Кроме того, как пишет "Банкфакс", редактор "Листка" должен выплатить штрафы в размере около 50 тысяч.