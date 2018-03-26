"Это крупнейший паводок на территории курорта с 2008 года": фоторепортаж потопа в Белокурихе

26 марта утром в Белокурихе ввели режим ЧС из-за обильного таяния снега, осадков и выхода рек из берегов. В ликвидации последствий паводка участвуют местные санатории, сообщили в пресс-службе "Курорта Белокурихи". По словам старожилов, это крупнейший паводок в Белокурихе на территории курорта с 2008 года.
Талая вода затопила дороги города и подошла к гостиницам и санаториям. В зоне подтопления оказались дома частного сектора. Ранее сообщалось, что в зону подтопления попало 38 частных домовладений, 50 приусадебных участков, пострадало 163 человека.
На снимках, предоставленных компанией "Курорт Белокуриха" и сайтом "Бийский округ", видно, что вода подошла к горнолыжному комплексу "Благодать", близко подступила к мосту и зданиям в курортной зоне.
По словам Константина Ежова, гендиректора компании "Курорт Белокуриха", здравницы оказывают гуманитарную помощь пострадавшим, предоставили технику и людей для борьбы с паводком. Также санатории защищают от паводковых вод радоновые скважины и линии электропередач, чтобы здравницы могли работать без сбоев. Сейчас организации работают в обычном режиме, и на качество отдыха туристов стихия не сказалась.
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