Европу накрыла волна сибирского холода

Аномально низкие температуры в России продержатся до 28 февраля. В центральной части страны термометр покажет -35 градусов.

В Румынии и на Балканах ожидается понижение температуры до -25 градусов. В Бухаресте власти закрыли школы в понедельник и во вторник, прогнозируются сильные снегопады.

Власти Рима также распорядились закрыть школы и детские сады города 26 февраля из-за накрывшего большую часть Италии сибирского циклона, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение мэрии. Из-за риска гололедицы на дорогах мэрия сократила число автобусных маршрутов, обещая снабдить вышедший на дороги общественный транспорт зимней резиной.

В центре Европы, в Австрии, Венгрии и Британии власти призвали жителей приготовиться к феномену, известному под названием "Москва-Париж", который образуется под влиянием масс холодного воздуха из Сибири.