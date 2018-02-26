Европу накрыла волна сибирского холода

Европу с 25 февраля накрыла волна сибирского холода, которая распространяется на весь континент, сообщает BFM.ru со ссылкой на агентство Belga. Из-за стихии пострадали два человека в Польше и один во Франции, а в Риме закрыли школы и детсады.
Аномально низкие температуры в России продержатся до 28 февраля. В центральной части страны термометр покажет -35 градусов.
В Румынии и на Балканах ожидается понижение температуры до -25 градусов. В Бухаресте власти закрыли школы в понедельник и во вторник, прогнозируются сильные снегопады.
Власти Рима также распорядились закрыть школы и детские сады города 26 февраля из-за накрывшего большую часть Италии сибирского циклона, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение мэрии. Из-за риска гололедицы на дорогах мэрия сократила число автобусных маршрутов, обещая снабдить вышедший на дороги общественный транспорт зимней резиной.
В центре Европы, в Австрии, Венгрии и Британии власти призвали жителей приготовиться к феномену, известному под названием "Москва-Париж", который образуется под влиянием масс холодного воздуха из Сибири.
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