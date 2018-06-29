Евросовет призвал Россию признать ответственность за сбитый Boeing

Страны Евросоюза на саммите ЕС в Брюсселе приняли резолюцию, призывающую Россию признать ответственность за крушение малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщает AFP.
"Евросовет подтверждает полную поддержку резолюции СБ ООН 2166, касающуюся сбитого рейса МН17. Он призывает Российскую Федерацию признать ответственность и в полной мере сотрудничать с прилагаемыми усилиями по установлению истины, справедливости и ответственности",— говорится в документе.
Привлечь Россию к ответственности за причастность к крушению MH17 уже обещали Нидерланды и Австралия. Они требуют компенсации родственникам жертв крушения. Признать ответственность за катастрофу также призывали НАТО и глава европейской дипломатии Федерика Могерини, пишет "Коммерсант".
Авиакатастрофа с MH17 произошла 17 июля 2014 года. Самолет выполнял рейс Амстердам—Куала-Лумпур и был сбит, как сообщают СМИ, из ЗРК "Бук".
На борту лайнера находились 298 человек, все погибли.
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