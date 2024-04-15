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Фанатка вывела из себя Григория Лепса и осталась этим довольна

Певец Григорий Лепс выбил телефон из рук фанатки во время концерта, сообщает Lenta.ru.

Григорий Лепс
Григорий Лепс
www.grigoryleps.ru

Фанатки снимали артиста с первого ряда, когда он подошел к краю сцены. Певец попросил убрать гаджеты. Его просьба не выполнила одна поклонница и продолжила записывать видео.

Лепс обратился к фанатке лично, но она приблизила гаджет к нему. Тогда артист ударил по нему. Смартфон отлетел, а певец продолжил концерт.

Известно, что телефон девушки не сломался. Она даже осталась «очень довольна, что вывела певца из себя».

Ранее Григорий Лепс презентовал новый альбом и посвятил песню бывшей жене.

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