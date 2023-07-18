Григорий Лепс презентовал новый альбом и посвятил песню бывшей жене

Российский певец Григорий Лепс выпустил в день своего рождения новый альбом. Одна из песен посвящена бывшей жене артиста. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Григорий Лепс отметил свой 61-й День рождения сольным концертом в "Крокусе". Поклонники певца приехали его поздравить из разных уголков страны.

На концерте артист презентовал новый альбом. Больше всего зрителям понравилась песня "Падший ангел". Хотя сам Лепс признался, что ему ближе песня "Предатель", которую он сам и написал.

Журналистам артист рассказал, что, в первую очередь, называет предателем себя и винит в разводе с женой.

«Предатель по сути…Я предал, я знаю. Я каюсь за это, я каюсь, рыдая. И эти грехи не дано искупить. О Боже, приказывай жить…» - поет он в песне.

Бывшая жена Анна Шаплыкова не была на концерте Лепса, но пришла старшая дочь артиста Инга.

Напоминаем, что певец развелся с женой после 20 лет брака. На развод из-за любовных авантюр Григория подала Шаплыкова.