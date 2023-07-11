Джонни Депп назвал цену, за которую согласен приехать в Россию - подробности приезда кинозвезды

Общение со звездой началось с 2018 года, именно тогда Джонни Депп выступал в «Олимпийском» в составе Hollywood Vampires, заявили представители музыкантов.

Уже в 2020 году участники группы задумались о записи совместной песни, и сразу же предложили эту идею менеджеру артиста. Начались переговоры.

Приезд Джонни Деппа долго откладывался из-за суда с Эмбер Херд, бывшей женой артиста.

Однако после завершения судебного процесса, команда Джонни Деппа сообщила, что он готов приехать осенью 2023 года.

Известно, что актер будет участвовать в записи одной из песен, но живого выступления не будет.

Гонорар составляет 370 тыс. долларов. Изначально группа предлагала звезде гораздо большую сумму, но его команда согласилась на меньший гонорар, но с обязательной экскурсией по России. Маршрут «путешествия» уже выбран: Калининград— Зеленоградск— Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный.

Как сообщил участник группы, через две недели состоится видеозвонок с Джонни Деппом. Уже ведется подготовка к приезду звезды в Россию.

Ранее Брэд Питт планирует уйти из кино и заняться виноградником.