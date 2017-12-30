ФАС выявила десятикратное завышение цены на обезболивающее

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила, что цены на препараты "Нексиум" (включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) компании AstraZeneca в России завышены в 7-12 раз. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.
ФАС исследовала цены в России и 13 странах, где продается препарат. Выяснилось, что в России упаковка препарата объемом 40 мг официально стоит 1510 руб, а в Хорватии — 179,12 руб. По данным ведомства, компания "АстраЗенека Фармасьютикалз", которая работает в России по доверенности шведской AstraZeneca, предоставило недостоверные сведения при регистрации предельных отпускных цен. Из-за этого препарат продавался в стране по необоснованно высоким ценам, уточнили в ведомстве.
ФАС приняла решение отменить предельные отпускные цены, установленные для препарата, а также предупредила, что другие компании, необоснованно завышающие цены, также будут вынуждены их отменить.
Ранее сообщалось, что с нового года в России могут подорожать жизненно необходимые лекарства из-за неэффективной работы информационного реестра лекарств и вводимой системы госзакупок медикаментов. С 1 января 2018 года на рынке государственных закупок лекарств начнет работать информационная аналитическая система (ИАС), которую разработала корпорация "Ростех" вместе с Министерством финансов и Федеральным казначейством для мониторинга цен на медикаменты на госторгах. Для того, чтобы не допустить завышения цен на медикаменты, ИАС будет автоматически устанавливать их максимальную цену, основываясь на внесенных в реестр данных государственной базы лекарств.
"Из-за использования ИАС данных из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), эффект от внедрения системы может оказаться прямо противоположным — привести не к экономии государственных средств, а наоборот, способствовать их искусственному увеличению",— рассказал начальник управления контроля за социальной сферой и торговлей Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев.
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