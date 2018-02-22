Фото экстремальных способов борьбы с автохамами

Когда руки и палочки ГИБДД не дотягиваются до нарушителей правил парковки, за дело берутся возмущенные жители. Иногда их способы борьбы весьма экстремальные.

Борьба с автохамами. Фото: CC0. Борьба с автохамами. Фото: CC0. Борьба с автохамами. Фото: CC0. Борьба с автохамами. Фото: CC0. Борьба с автохамами. Фото: CC0. Борьба с автохамами. Фото: CC0. Борьба с автохамами. Фото: CC0. Борьба с автохамами. Фото: CC0. Борьба с автохамами. Фото: CC0. Борьба с автохамами. Фото: CC0. Борьба с автохамами. Фото: CC0. Борьба с автохамами. Фото: CC0. Борьба с автохамами. Фото: CC0. Борьба с автохамами. Фото: CC0. Борьба с автохамами. Фото: CC0. Источник.