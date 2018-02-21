30 фото, в которых вся правда жизни

Жизнь далеко не всегда поворачивается к нам своей светлой стороной. Часто мы сталкиваемся с одиночеством, контрастами и несправедливостью. Наша подборка снимков напомнит о том, что грустная сторона мира существует и это нормально. Поэтому важно ценить каждую минуту радости.

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