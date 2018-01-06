Фотографии смешных животных в неожиданных местах и ситуациях

И дикие, и домашние животные не перестают нас удивлять. Они порой оказываются в самых неожиданных местах, ставят нас в тупик и, конечно, смешат.

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