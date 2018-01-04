17 снимков о том, как в России встретили Новый год

Новый год закончился, а фотографии остались. Судя по снимкам, праздник состоялся на славу! В этой подборке — 17 уморительных фотографий и не очень.

Как россияне встретили Новый год. Фото: novate.ru. Как россияне встретили Новый год. Фото: novate.ru. Как россияне встретили Новый год. Фото: novate.ru. Как россияне встретили Новый год. Фото: novate.ru. Как россияне встретили Новый год. Фото: novate.ru. Как россияне встретили Новый год. Фото: novate.ru. Как россияне встретили Новый год. Фото: novate.ru. Как россияне встретили Новый год. Фото: novate.ru. Как россияне встретили Новый год. Фото: novate.ru. Как россияне встретили Новый год. Фото: novate.ru. Как россияне встретили Новый год. Фото: novate.ru. Как россияне встретили Новый год. Фото: novate.ru. Как россияне встретили Новый год. Фото: novate.ru. Как россияне встретили Новый год. Фото: novate.ru. Как россияне встретили Новый год. Фото: novate.ru. Как россияне встретили Новый год. Фото: novate.ru. Как россияне встретили Новый год. Фото: novate.ru. Источник.