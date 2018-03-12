ФСБ опубликовала видео с места перестрелки с террористами под Саратовом

ФСБ опубликовала видео с места нейтрализации преступников, которые собирались устроить теракт в Саратовской области. На кадрах видны тела двух бандитов с пистолетами в руках, работающие на месте сотрудники госбезопасности и, предположительно, самодельное взрывное устройство.
По данным ведомства, террористов ликвидировали 11 марта. Они пытались скрыться на машине и при попытке задержания открыли огонь по сотрудникам ФСБ. В результате перестрелки боевики получили смертельные ранения.
УФСБ России по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту подготовки к теракту.
5 марта ФСБ задержала сторонников международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Махачкале. Пятеро мужчин занимались вербовкой населения в Дагестане и переправкой людей в Сирию для участия в военных действиях на стороне боевиков. По данным ведомства, они успели склонить к выезду не менее четырех граждан.
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