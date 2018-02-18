ФСБ, преднамеренное банкротство и вывод денег — новые подробности дела "СтройГАЗа"

14 февраля ФСБ добилась в суде решения о расторжении контракта со "СтройГАЗом". Компания взялась построить в Барнауле 151-квартирный дом на ул. Панфиловцев, 41 для сотрудников ФСБ (СМИ писали — для погрануправления). Стороны подписали документы в конце 2013 года. А в 2016-м пограничники рассчитывали справлять новоселье.

Деньги у компании были — ведь "СтройГАЗу" несколькими траншами "упала" на счет почти вся сумма: 434 млн рублей (из 450 млн). Увы: дом не достроили. Строители выполнили лишь около половины объема работ, следует из решения суда.

Представитель компании объяснял: работы приостановили почти на год из-за осадки первой блок-секции. А в конце 2016 года закончилось разрешение на строительство. Но заказчик не считал затягивание сдачи дома обоснованным. Он предложил добровольно расторгнуть контракт и вернуть аванс. И когда строители отказали, обратился в арбитраж Новосибирской области.

Теперь "СтройГАЗ" должен вернуть около 320 млн рублей, и, очевидно, в ближайшее время ФСБ потребует включить эту сумму в реестр требований компании.

Глубина ямы

Незадолго до начала дела о банкротстве "СтройГАЗа" брошены оказалось много объектов — у компании всегда был большой объем строительства. Дом на улице Антона Петрова, 254 (достроила другая организация), художественный музей, тубдиспансер, дом для пограничников.

Но глубина финансовой ямы, в которой оказалась эта старейшая в крае строительная компания (основана в 1935 году), ясна пока не до конца — арбитраж еще продолжает принимать заявления о включении требований в реестр. По данным издания "Коммерсантъ", уже предъявлены требования на 1 млрд рублей.

Из этого миллиарда больше половины — долг банку ВТБ. Компания не вернула ему кредиты, выданные на исполнение госконтракта с алтайским минздравом (вероятно, на строительство противотуберкулезного диспансера ). Однако включение долга в реестр шло непросто.

"Изъятие денег"

На заседании суда, прошедшем в прошлом году, представитель "СтройГАЗа" Леонов утверждал: кредиты, выданные банком в 2014 и 2015 годах, компании... якобы не были нужны. По его словам, банк выдал кредиты без экономического обоснования. "Пополнение оборотных средств было обусловлено изъятием у должника крупных денежных сумм лицами, контролирующими деятельность должника", — сказал он.

На кого из руководителей "СтройГАЗа" указывал Леонов? Известно, что с 2012 года по март 2015-го компанию возглавлял Виталий Дубинкин (после Всеволода Кондратьева), а после него — Евгений Ледин.

И Леонов, судя по материалам суда, усматривал признаки противоправности (в том числе в расходовании денежных средств компании) в действиях именно Ледина. Мужчина при этом требовал НЕ включать долг банку в реестр.

Но судья заявил, что мнение Леонова носит предположительный характер, а в действиях банка нарушений не усматривается. Раз кредит в ВТБ получен и не возвращен — значит, долг есть. В реестр требований включено более 540 млн рублей.

Проверка на преднамеренность

А 5 февраля арбитражный суд края вынес решение о проведении экспертизы. Ее цель — выяснить, имеются ли у "СтройГАЗа" признаки преднамеренного банкротства в период с 2013 по 1 июля 2016 года. А если имеются, то кто на это повлиял — единоличный исполнительный орган, совет директоров или акционеры?

По данным газеты "Коммерсантъ", самые крупные пакеты акций строительной компании принадлежат барнаульским фирмам "Корн" (56,3%) и "Глев" (чуть более 14%), бывшему гендиректору компании Евгению Ледину — еще 10,71%.

Экспертизу проведут специалисты "Специализированной фирмы РусЭксперт", представить результаты они должны до 29 марта — даты, когда завершится процедура наблюдения.

Директоров уже проверили

Между тем, с делом "СтройГАЗа" напрямую связано и банкротство его бывших руководителей — уже упомянутого Евгения Ледина и депутата АКЗС от "Единой России" Всеволода Кондратьева. Оба они были поручителями по крупному кредиту, выданному "СтройГАЗу" банком "Финсервис".

Ели решение о том, признавать банкротом "СтройГАЗ" или нет, будет принято в конце марта, когда закончится наблюдение, то с экс-директорами вопрос уже решен: их признали личными банкротами. Финансовые управляющие выявили у обоих признаки преднамеренного банкротства. Какие именно это признаки, впрочем, не сообщается.

Справка

Преднамеренное банкротство — совершение руководителем или учредителем (участником) юрлица либо гражданином действий или бездействий, заведомо влекущих неспособность юрлица или гражданина в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (ст. 196 УК РФ).