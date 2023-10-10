«Футбольный рыцарь», снайперский удар. Чем прославился легендарный алтайский бомбардир, который никогда «не болел зазнайством»

10 октября 1935 года родился барнаульский футболист Борис Брыкин. Altapress.ru рассказывает, как легендарный бомбардир в свой первый сезон забил 22 гола, играл в Высшей лиге за «Спартак» и не отвечал сопернику грубостью на грубость.