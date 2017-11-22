Где в Барнауле будут скидки в "Черную пятницу"

В "Черной пятнице" участвуют несколько интернет-магазинов. Скидки предлагают известные торговые площадки Ozon.ru, eBay, Lamoda, Quelle, AliExpress, РБТ.ру. Почти все проведут акцию с 23 по 26 ноября.

К "Черной пятнице" присоединятся почти все крупные федеральные сети, представленные в Барнауле. Акция будет длиться несколько дней. В ней участвуют магазины бытовой электроники. К примеру, в "Эльдорадо" акция будет длиться с 23 по 26 ноября, в DNS с 22 по 27 ноября, а в "М-Видео" с 21 по 27 ноября.

Тотальную распродажу устроят магазины одежды H&M, O'STIN, сети "Детский мир", "Дочки-сыночки", "Л'Этуаль" и другие. Из продуктовых сетей в акции примет участие "Ашан".

Подробный список можно узнать на официальном сайте "Черной пятницы" или на сайтах магазинов.

На официальном сайте акции сообщается, что "Черная пятница" начнется в 19.00 (мск) 23 ноября. По данным сайта Инфоскидка.ру, акция стартует 24 ноября в 00.00 по мск.

Справка

"Черная пятница" наступает после Дня благодарения в США. С неё начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Обычай устраивать распродажи в этот день установился ещё в XIX веке.

В России акция появилась в 2013 году. "Черная пятница" — это онлайн-распродажа. В акции участвуют только онлайн- или интернет-магазины, а также магазины или розничные сети, которые имеют интернет-магазин.