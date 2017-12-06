Генетики рассказали, почему не работают диеты

Несмотря на широкое распространение разнообразных диет, число американцев с ожирением растет. Исследователи предположили, что в основе того, как организм реагирует на тип питания, лежат индивидуальные генетические особенности.

Ученые использовали искусственно выведенные линии лабораторных мышей с четырьмя разными генетическими типами. Грызуны получали четыре наиболее распространенных вида человеческого питания — "западный" (богатый жирами и очищенными углеводами), кетогенный (с высоким содержанием жиров, белков, и низким — углеводов), средиземноморский (зерновые и экстракт красного вина), японский (рис и экстракт зеленого чая).

Через полгода наблюдений исследователи зафиксировали разное влияние диет на различные генетические группы. Три группы мышей, употреблявшие средиземноморскую диету, оказались здоровыми, а у четвертой она вызвала ожирение и нарушение обмена веществ. Хуже других отразился на всех группах мышей американский тип питания. В двух группах у животных началось ожирение. У грызунов из других групп зафиксировали увеличение количества жира в печени.

Ученые считают, что универсальной диеты, которые подходят всем, не существует. Исследователи планируют создать генетический тест, который позволил бы разрабатывать персонализированную диету на основании информации в ДНК человека.