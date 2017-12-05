Гигантский астероид "Фаэтон" несется к Земле

"Мимо Земли постоянно пролетают различные объекты, но такие большие, как „Фаэтон“, конечно, редкость. Он пролетит достаточно далеко от Земли, и волноваться на его счет не стоит", — сказал астроном Владилен Санакоев.

Астрономы установили, что "3200 Фаэтон" пролетит мимо Земли 16 декабря, в 23:00 по московскому времени на расстоянии 5,8 млн километров от планеты.

"Фаэтон" — околоземный астероид, открытый в 1983 году. Известно, что он летит по вытянутой орбите и слишком близко приближается к Солнцу. Поэтому ему и было дано такое название — в честь героя греческого мифа о Фаэтоне, сыне бога солнца Гелиоса. Тем не менее это небесное тело относится к категории потенциально опасных.