Гигантский астероид "Фаэтон" несется к Земле

Огромный астероид "3200 Фаэтон" летит к Земле со скоростью 114 804 километров в час. Данные астрономов о размере гиганта разнятся, известно, что он имеет диаметр от 5,1 до 7,1 км, пишет ura.ru.
"Мимо Земли постоянно пролетают различные объекты, но такие большие, как „Фаэтон“, конечно, редкость. Он пролетит достаточно далеко от Земли, и волноваться на его счет не стоит", — сказал астроном Владилен Санакоев.
Астрономы установили, что "3200 Фаэтон" пролетит мимо Земли 16 декабря, в 23:00 по московскому времени на расстоянии 5,8 млн километров от планеты.
"Фаэтон" — околоземный астероид, открытый в 1983 году. Известно, что он летит по вытянутой орбите и слишком близко приближается к Солнцу. Поэтому ему и было дано такое название — в честь героя греческого мифа о Фаэтоне, сыне бога солнца Гелиоса. Тем не менее это небесное тело относится к категории потенциально опасных.
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