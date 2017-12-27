Глава Алтайкомсвязи рассказал, как будет развивать ИТ-кластер и цифровую экономику в крае

Где-то в середине

По словам Герасимюка, по уровню развития ИТ Алтайский край является "крепким середняком". Такой вывод сделан на основе данных, содержащихся в статсборнике Минкомсвязи. В нем отражены основные показатели развития отрасли в разных регионах России.

Так, например, в Алтайском крае 76,2% населения пользуются персональными компьютерами, а в среднем по России — 80% . В Алтайском крае доступ к интернету имеют 68,4% домохозяйств, а по России — 76,6% (данные на 1 января 2017 год). Герасимюк подчеркнул, что вся деятельность Алтайкомсвязи направлена на улучшение этих показателей.

Определили ответственных

Одним из ключевых событий отрасли ИТ в 2017 году стало принятие госпрограммы "Цифровая экономика", и в регионе уже началась работа по ее реализации.

В документе предусмотрено пять основных направлений создания цифровой экономики: нормативно-правовое регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная безопасность и инфраструктура.

На федеральном уровне создано пять соответствующих рабочих групп. Их возглавляют видные эксперты в области ИТ — топ-медеджеры компаний "Лаборатория Касперского", "Ростелекома", РВК, "1С", МТС.

Герасимюк рассказал, что в Алтайском крае также создано пять рабочих групп по тем же направлениям. Для каждой из них определены руководители:

нормативно-правовое регулирование — Максим Герасимюк ("Алтайкомсвязь");

кадры и образование — Денис Газукин (Freematiq)

формирование исследовательских компетенций — Сергей Соболев ("Галэкс"),

информационная безопасность — Павел Плетнев ("Центр информационной безопасности"),

инфраструктура — Алексей Клушин (Cortel)

В каждую рабочую группу входят представители бизнеса, правительства Алтайского края и муниципалитетов. Они будут разрабатывать планы и программы по развитию цифровой экономики в регионе.

Связать ИТ и бизнес

Эти же группы будут работать и над созданием ИТ-кластера в Алтайском крае совместно с комиссией по внедрению цифровой экономики, созданной в правительстве. По словам Герасимюка, пока нет полной ясности по поводу того, как будет устроен кластер.

Максим Герасимюк,

начальник Алтайкомсвязи:

— Скорее всего, он будет иметь форму некоммерческого партнерства. И в нем будет два важных центра принятия решений. Один из них — это рабочие группы, которые возглавляют представители бизнеса, а второй — комиссия по внедрению цифровой экономики при правительстве. Такое взаимодействие бизнеса и власти очень важно.

По словам Герасимюка, необходимо "соединить разные сегменты кластерного развития Алтайского края между собой".

Максим Герасимюк,

начальник Алтайкомсвязи:

— Я говорю о взаимодействии кластеров. Например, скоро вступит в силу закон о туристическом сборе. Мы начали выяснять, есть ли информационная система, которая позволяет учитывать туристов, в которую бы поступали данные, сколько людей и откуда приезжают, какие они путевки покупают и так далее. Оказалось нет такой системы, а она должна быть. И чтобы к ней имели доступ все участники рынка. В том же ключе можно говорить о сельхозмашиностроении, биофрмацевтическом крастере.

Герасимюк подчеркнул, что важная задача — соединить ИТ и бизнес между собой. Чтобы одни говорили о своих потребностях и ставили задачи, а другие их решали. В ИТ-кластере также участвуют вузы. Студентов старших курсов планируется привлекать к решению актуальных задач.

Максим Герасимюк,

начальник Алтайкомсвязи:

— Важно, чтобы ИТ-бизнес не замыкался в себе. Нужно, если можно так выразиться, затачивать наш кластер на актуальные для региона экономические блоки — туризм, биофармацевтику, аграрный сектор.

Проекты будут

В развитии цифровой экономики в Алтайском крае примут участие и крупные вендоры, с которыми правительство подписало соглашение в этом году: "Даталайн" (хранение данных), Schneider Electric (энерносбережение, "умные" города), "Лаборатория Касперского" (информационная безопасность), "Российские космические системы" (спутниковые технологии).

Герасимюк сказал, что аналогичные соглашения когда-то были подписаны, например, с "Ростелекомом", РТРС, потом они превратились в конкретные проекты.

Максим Герасимюк,

начальник Алтайкомсвязи:

— Мы заинтересованы в компетенциях этих компаний, и подписав соглашения, определили партнеров. Сейчас разрабатываются планы по реализации соглашений. И я могу сказать, что мы например, уже в этом году рассмотрели несколько площадок для строительства центра обработки данных (ЦОД). Все они находятся за пределами Барнаула, потому что в городе нет необходимых энергомощностей. Когда будут приняты какие-то решения, мы об этом расскажем.

ИТ в Алтайском крае в цифрах