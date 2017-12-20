Сбой касс парализовал работу барнаульских магазинов и АЗС

С проблемами столкнулись заправки "Лукойл", "Газпромнефть", сети магазинов "Мария-Ра", "Магнит", "Аникс", "Ярче", "Автоштрих", DNS и другие, говорит Замышляев. Этот список сейчас пополняют владельцы небольших торговых точек.

Вячеслав Замышляев,

руководитель компании "СтарК":

— О проблеме стало ясно, как только проснулся Владивосток. Она в том, что "полетела" прошивка (программное обеспечение) новых касс компании "Штрих-М". Производитель оперативно выпустил новую программу, которой можно "полечить" сломанные аппараты. Услуга доступна тем, кто подписал договор гарантийного обслуживания. Они оперативно получают помощь сервисных компаний, в том числе нашу. Некоторые кассы мы можем чинить дистанционно. К другим нужно выезжать. Чтобы перепрошить аппарат, нужно максимум полчаса.

По словам эксперта, "Штрих-М" — это один из основных поставщиков касс на российском рынке. В Алтайском крае он занимает 50-60% рынка.

Вячеслав Замышляев,

руководитель компании "СтарК":

— Всего в нашем регионе 18 тысяч касс. Часть из них до сих пор не заменили на новые онлайн. У других стоят кассы иных производителей. То есть из строя вышли не все кассы в Алтайском крае, но все равно их количество очень высокое. Мы уже принимаем претензии от компаний, которые переадресуем производителю касс. Не исключено, что они получат требования о выплате неустойки, ведь торговля встала и компании не получают прибыль.

С аналогичной проблемой столкнулись во всех городах России. О ней уже рассказали новосибирцы, пермяки, жители Дальнего Востока. Руководитель приморской сети DNS Digital Store Дмитрий Алексеев отписался о проблеме на своей странице в фейсбук, пишет deita.ru.

Дмитрий Алексеев,

руководитель DNS Digital Store:

— Поздравляю всех счастливых обладателей фискального регистратора Штрих-М -01Ф с праздником торговли и торжеством системы онлайн касс. Сегодня реализовался страшный сон розницы, когда разом отказались работать все фискальные накопители данной марки и встала торговля. Пока не знаю, случайно или нет вкралась ошибка в микрокод этого принтера, но сейчас по всей стране, вслед за солнцем, из всех магазинов несется мат. Ибо что может быть хуже, чем лишиться возможности осуществлять торговлю в предновогодние дни?

Справка

Онлайн касса с фискальным накопителем стоит от 18 до 30 тысяч рублей в зависимости от сложности оборудования. Приобрести ее требует обновленный Федеральный закона № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники". Согласно ему ритейлер должен заменить в кассах модуль ЭКЛЗ (электронную контрольную ленту защищенную, которая хранила информацию о покупках) на фискальный накопитель.

Новый модуль шифрует чеки и передает данные в налоговую по сети интернет. По желанию покупатель может получить электронный чек на свой телефон или почту. Полностью переоборудовать магазины и другие предприятия нужно было к 1 июля 2017 года, однако дедлайн отодвигали из-за того, что производители фискальных накопителей не справлялись с объемами работы.