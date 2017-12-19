Барнаул вошел в тройку городов России с самым дешевым жильем для туристов

По данным Tvil.ru, меньше всего туристы в этом году потратили на проживание в Оренбурге — 650 рублей в сутки, в Белореченске — 700 рублей, в Барнауле — 760 рублей, в Брянске — 970 рублей.

В топ-15 городов России, в которых меньше всего туристы тратили на суточное проживание, вошли также Златоуст(Челябинская область), Волгодонск (Ростовская область), Киров, Михайловск (Свердловская область),Озёры (Московская область), Самара, Саратов, Ижевск, Саранск, Орёл и Омск.

Самым дорогим в рейтинге оказался Омск — здесь туристы заплатили за жилье 1 360 рублей.

Справка

Tvil.ru — это российский сайт онлайн-бронирования отелей, квартир и гостевых домов. Его посещают более 2 млн человек в месяц.