В барнаульских новостройках перестали работать магазины "Мария-Ра"

Сегодня, 11:05.
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Утром 20 декабря в нескольких барнаульских магазинах "Мария-Ра" остановили торговлю из-за того, что перестали работать кассовые аппараты, стало известно altapress.ru.

Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте".
Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Кассы перестали работать в двух магазинах в новостройках на Балтийской, 100 и Лазурной, 57, сообщили читатели altapress.ru. Как пояснили на "горячей линии" сети, сбой зафиксирован в еще нескольких барнаульских магазинах. На данный момент техники изучают причину поломки, чтобы устранить ее.

Руководители магазинов, в которых произошел сбой в работе касс, приносят свои извинения покупателям и уточняют, что некоторые кассы в торговых залах все же работают и совершить покупку можно.

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