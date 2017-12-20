В барнаульских новостройках перестали работать магазины "Мария-Ра"

Кассы перестали работать в двух магазинах в новостройках на Балтийской, 100 и Лазурной, 57, сообщили читатели altapress.ru. Как пояснили на "горячей линии" сети, сбой зафиксирован в еще нескольких барнаульских магазинах. На данный момент техники изучают причину поломки, чтобы устранить ее.

Руководители магазинов, в которых произошел сбой в работе касс, приносят свои извинения покупателям и уточняют, что некоторые кассы в торговых залах все же работают и совершить покупку можно.