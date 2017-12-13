Правительство предлагает ритейлерам заменить полиэтиленовые пакеты на бумажные

Денис Мантуров,

министр промышленности и торговли:

— Мы работаем и по другим возможным направлениям увеличения емкости внутреннего рынка. В частности, сейчас обсуждаем с ретейлерами вопрос расширения применения бумажной упаковки вместо традиционных пакетов.

В ноября от бесплатных пластиковых пакетов отказался "Ашан". Экологи считают, что этот шаг даст колоссальный экологический эффект.

Ранее Greenpeace направил письма в адрес 20 крупнейших продуктовых сетей России с предложением добровольно отказаться от одноразовых пластиковых пакетов, заменив их "дружественными природе". В числе адресатов оказалась и алтайская "Мария-Ра".

По данным экологов, каждый год в России продают порядка 26,5 млрд одноразовых пакетов. Эта упаковка практически не перерабатывается, засоряет природу, а животные, подчас принимая пакеты за еду, глотают пластик и гибнут.