В магазинах "Мария-Ра" начнут лечить и учить

В 2018 году в магазинах "Мария-Ра" пенсионеры смогут проконсультироваться с врачом, а дети позаниматься с педагогом. Такие услуги появятся для того, чтобы повысить лояльность жильцов прилегающих домов, а также увеличить поток покупателей. Об этом altapress.ru рассказал генеральный директор сети Александр Ракшин.
Сервисные услуги — одно из решений реконструкции сети, которая началась в 2016 году. В 2018-м компания планирует подобрать магазины, в которых площади позволяют организовать консультацию медика. Ее адресуют в основном пенсионерам.
Еще одно направление — работа с детьми. Для них в "Мария-Ра" будут проводить развивающие занятия по музыке, рисованию, математике, прикладному искусству. А также тематические праздники.
Александр Ракшин,
генеральный директор сети "Мария-Ра":
— Я дал распоряжение подобрать подходящие магазины в Томске, а также пригласить специалистов. В будущем услуга появится во всех регионах, где присутствуют магазины нашей сети. Критерий отбора магазинов — достаточное количество свободной площади.
Решение компании продиктовано тем, что не за горами новый этап развития продуктовой розницы. В ближайшем будущем ритейлеры будут конкурировать не за цену, не за вкус булочки, а за время, говорит предприниматель.
Александр Ракшин,
генеральный директор сети "Мария-Ра":
Выигрывает тот, кто экономит время клиента, максимально быстро обслуживает его, а также предоставляет сервис, который позволяет человеку больше уделять внимания себе и близким. Не тратить драгоценные часы, например, на дорогу до педагога.
Эффект от такого решения ритейлер рассчитывает получить почти сразу за счет того, что у жителей района появится хороший повод зайти в магазин, а заодно купить необходимые продукты.
Справка
В 2016 году "Мария-Ра" реконструировала 50 магазинов, в 2017 — 75, в будущем рассчитывает обновить еще 360 торговых точек. Кроме ремонта помещений ритейлер меняет ассортимент продукции, добавляя продукцию более высокой ценовой категории, предлагает сервис, например, организует стойки где можно разогреть еду и перекусить. В новых магазинах появилась более детальная навигация, а также там раскрыли окна, убрав с них рекламные баннеры.
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