В магазинах "Мария-Ра" начнут лечить и учить

Сервисные услуги — одно из решений реконструкции сети, которая началась в 2016 году. В 2018-м компания планирует подобрать магазины, в которых площади позволяют организовать консультацию медика. Ее адресуют в основном пенсионерам.

Еще одно направление — работа с детьми. Для них в "Мария-Ра" будут проводить развивающие занятия по музыке, рисованию, математике, прикладному искусству. А также тематические праздники.

Александр Ракшин,

генеральный директор сети "Мария-Ра":

— Я дал распоряжение подобрать подходящие магазины в Томске, а также пригласить специалистов. В будущем услуга появится во всех регионах, где присутствуют магазины нашей сети. Критерий отбора магазинов — достаточное количество свободной площади.

Решение компании продиктовано тем, что не за горами новый этап развития продуктовой розницы. В ближайшем будущем ритейлеры будут конкурировать не за цену, не за вкус булочки, а за время, говорит предприниматель.

Александр Ракшин,

генеральный директор сети "Мария-Ра":

Выигрывает тот, кто экономит время клиента, максимально быстро обслуживает его, а также предоставляет сервис, который позволяет человеку больше уделять внимания себе и близким. Не тратить драгоценные часы, например, на дорогу до педагога.

Эффект от такого решения ритейлер рассчитывает получить почти сразу за счет того, что у жителей района появится хороший повод зайти в магазин, а заодно купить необходимые продукты.

Справка

В 2016 году "Мария-Ра" реконструировала 50 магазинов, в 2017 — 75, в будущем рассчитывает обновить еще 360 торговых точек. Кроме ремонта помещений ритейлер меняет ассортимент продукции, добавляя продукцию более высокой ценовой категории, предлагает сервис, например, организует стойки где можно разогреть еду и перекусить. В новых магазинах появилась более детальная навигация, а также там раскрыли окна, убрав с них рекламные баннеры.