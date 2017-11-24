Александр Ракшин раскрыл секреты реконструкции магазинов "Мария-Ра"

Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" в "Норд-Весте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" на Социалистическом, 61. Фото: altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" на Социалистическом, 61. Фото: altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" на Социалистическом, 61. Фото: altapress.ru. Обновленный магазин "Мария-Ра" на Социалистическом, 61. Фото: altapress.ru. "Мария-Ра". Фото из архива редакции. "Мария-Ра". Фото из архива редакции.

Ритейлер второй год ремонтирует помещения магазинов, меняет расположение товара в зале и на полке, совершенствует навигацию, добавляет сервис. В обновленных торговых точках покупатели нашли места, где можно перекусить, подзарядить телефон, выйти в сеть, а также увидели новый ассортимент товаров.

Александр Ракшин,

гендиректор компании "Мария-Ра":

— Сохраняется тренд "ливерной колбасы", который я озвучил еще в 2012 году: востребованы дешевые продукты. В них все меньше дорогих компонентов, того же мяса в колбасе. И все упорно идет в этом направлении, и, к сожалению, мы движемся туда неизбежно. Но мы стали обращать внимание, что вокруг наших магазинов живут люди с разным достатком. Поэтому меняем матрицу и, условно говоря, из шести сортов риса покупатель найдет три дешевых, два по средней цене и один дорогой.

Также набор товаров "Мария-Ра" будут подстраивать под покупателей, которым нужен широкий ассортимент. Это актуально для сёл, где магазины становятся настоящим центром притяжения жителей. В таких торговых точках покупатель должен найти все: утюг, грабли, калоши и так далее. "Сопутствующие и сезонные товары набирают вес. И в этом направлении мы сейчас работаем", — подчеркнул Ракшин.

Еще один тренд — отказ от признанных маркетинговых инструментов розничной торговли. Например, когда-то думали: покупатель будет дольше находиться в магазине и больше купит, если не увидит, что на улице стемнело. Теперь это не актуально. Уже больше двух лет ритейлеры заняты тем, что размуровывают заложенные кирпичами окна, снимают с них рекламные баннеры. "Хотим, чтобы лампочка в окне мигала, приглашала покупателя, манила", — говорит Ракшин.

В числе других "фишек" — кардинально другой подход к выкладке товара и навигации в магазине, чтобы экономить время покупателя.

Александр Ракшин,

гендиректор компании "Мария-Ра":

— В прошлом году ездили в Италию. Тогда ведущая продуктовая сеть Coop реконструировала первый магазин: хлеб и колбасу разместили у входа, а в самый дальний угол поставили фрукты и овощи. Директор рассказал нам, что за первый месяц после реконструкции продажи приросли на 3%!

Итальянцы объяснили: магазин находится в центре города и здесь много "офисных людей", им важно быстро что-то купить и пообедать. Для них и приготовили выпечку и колбасу на входе. Покупатель, который пришел в магазин, чтобы основательно закупиться продуктами и другими товарами, и так пройдет по всему магазину.

Александр Ракшин,

гендиректор компании "Мария-Ра":

— Выигрывает тот, кто максимально быстро обслуживает клиента, экономит его время. Это даже важнее, чем ассортимент с любимыми булочками: для спешащего человека не принципиально, что поесть, главное — поесть.

Сейчас топ-менеджмент сети критично изучает свой сервис с этой точки зрения. Александр Ракшин побывал в магазине, где стали предлагать кофе с собой, и что увидел: человек берет горячий напиток, идет в кассу, стоит в очереди, платит за него, а потом идет к стойке, чтобы выпить. Этого не должно быть, заявил он, но уточнил, что быстро внедрить новые решения в крупную сеть невозможно. До всего нужно дойти.

Факт

В 2018 году "Мария-Ра" продолжит реконструировать свои магазины, параллельно открывая новые. Отдельной заботой станут окна — их предстоит открыть в 225 торговых точках. Также ритейлер не исключает, что изменится торговый знак сети. Сейчас для этого готовят эскизы, но принципиального решения Ракшин и его команда еще не приняли.