Александр Ракшин раскрыл секреты реконструкции магазинов "Мария-Ра"

В 2016 году "Мария-Ра" реконструировала 50 магазинов, в 2017 — 75, на очереди еще около 360. Генеральный директор сети Александр Ракшин рассказал altapress.ru, как и почему сеть целенаправленно уходит от имиджа "магазин для бедных" и при этом сохраняет обширный ассортимент дешевых товаров. Он подчеркнул, что "Мария-Ра" не копирует решения конкурентов, а следует общемировым трендам: "Пока сделаешь копию, жизнь убежит дальше. Ты будешь все время отстающим: нужно посмотреть и сделать лучше".
Ритейлер второй год ремонтирует помещения магазинов, меняет расположение товара в зале и на полке, совершенствует навигацию, добавляет сервис. В обновленных торговых точках покупатели нашли места, где можно перекусить, подзарядить телефон, выйти в сеть, а также увидели новый ассортимент товаров.
Александр Ракшин,
гендиректор компании "Мария-Ра":
— Сохраняется тренд "ливерной колбасы", который я озвучил еще в 2012 году: востребованы дешевые продукты. В них все меньше дорогих компонентов, того же мяса в колбасе. И все упорно идет в этом направлении, и, к сожалению, мы движемся туда неизбежно. Но мы стали обращать внимание, что вокруг наших магазинов живут люди с разным достатком. Поэтому меняем матрицу и, условно говоря, из шести сортов риса покупатель найдет три дешевых, два по средней цене и один дорогой.
Также набор товаров "Мария-Ра" будут подстраивать под покупателей, которым нужен широкий ассортимент. Это актуально для сёл, где магазины становятся настоящим центром притяжения жителей. В таких торговых точках покупатель должен найти все: утюг, грабли, калоши и так далее. "Сопутствующие и сезонные товары набирают вес. И в этом направлении мы сейчас работаем", — подчеркнул Ракшин.
Еще один тренд — отказ от признанных маркетинговых инструментов розничной торговли. Например, когда-то думали: покупатель будет дольше находиться в магазине и больше купит, если не увидит, что на улице стемнело. Теперь это не актуально. Уже больше двух лет ритейлеры заняты тем, что размуровывают заложенные кирпичами окна, снимают с них рекламные баннеры. "Хотим, чтобы лампочка в окне мигала, приглашала покупателя, манила", — говорит Ракшин.
В числе других "фишек" — кардинально другой подход к выкладке товара и навигации в магазине, чтобы экономить время покупателя.
Александр Ракшин,
гендиректор компании "Мария-Ра":
— В прошлом году ездили в Италию. Тогда ведущая продуктовая сеть Coop реконструировала первый магазин: хлеб и колбасу разместили у входа, а в самый дальний угол поставили фрукты и овощи. Директор рассказал нам, что за первый месяц после реконструкции продажи приросли на 3%!
Итальянцы объяснили: магазин находится в центре города и здесь много "офисных людей", им важно быстро что-то купить и пообедать. Для них и приготовили выпечку и колбасу на входе. Покупатель, который пришел в магазин, чтобы основательно закупиться продуктами и другими товарами, и так пройдет по всему магазину.
Александр Ракшин,
гендиректор компании "Мария-Ра":
— Выигрывает тот, кто максимально быстро обслуживает клиента, экономит его время. Это даже важнее, чем ассортимент с любимыми булочками: для спешащего человека не принципиально, что поесть, главное — поесть.
Сейчас топ-менеджмент сети критично изучает свой сервис с этой точки зрения. Александр Ракшин побывал в магазине, где стали предлагать кофе с собой, и что увидел: человек берет горячий напиток, идет в кассу, стоит в очереди, платит за него, а потом идет к стойке, чтобы выпить. Этого не должно быть, заявил он, но уточнил, что быстро внедрить новые решения в крупную сеть невозможно. До всего нужно дойти.
Факт
В 2018 году "Мария-Ра" продолжит реконструировать свои магазины, параллельно открывая новые. Отдельной заботой станут окна — их предстоит открыть в 225 торговых точках. Также ритейлер не исключает, что изменится торговый знак сети. Сейчас для этого готовят эскизы, но принципиального решения Ракшин и его команда еще не приняли.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.