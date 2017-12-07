Глава Минэкономразвития назвал нижнюю границу дохода среднего класса

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин оценил нижнюю границу дохода среднего класса в России в 20-30 тысяч рублей с поправкой на место проживания, сообщил он в интервью "Газете.Ru".
"Это зависит от каждой конкретной точки. 20-30 тысяч — это нижняя граница, потому что в любой структуре населения есть богатый класс, есть бедный класс и средний класс. И уровень дохода, и уровень потребления зависит от того, насколько богато общество, насколько высоки зарплаты в среднем. Поэтому средний класс в одной стране и в другой стране — это тоже всегда разный уровень потребления", — сказал он.
"Здесь можно проводить разные границы. И понятно, что уровень дохода и возможность отнесения к среднему классу зачастую зависит от того места, где человек проживает. В Москве или Санкт-Петербурге это более высокий уровень дохода, в небольшом городе, не являющемся региональным центром, это другой уровень дохода. К тому же всегда можно ориентироваться на средние показатели по стране — в России зарплата в среднем 40 тысяч рублей, хотя где-то она 20-30 тысяч, а где-то, как в Москве, 80-90 тысяч. То есть здесь нужно анализировать разные уровни", — подчеркнул министр, пишет bfm.ru.
Ранее сообщалось, что специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) предложили создать в рамках реформы госуправления касту высокопоставленных чиновников.
В касту, по их мнению, должны войти те, кто принимает ключевые решения, а остальные будут работать в условиях, "приближенных к бизнесу". Привилегированная каста в итоге должна получить дополнительные льготы и гарантии, но будет нести высокую ответственность наряду со значительными ограничениями.
Эксперты полагают, что мотивация таких чиновников должна быть связана с "ожиданием служения обществу".
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