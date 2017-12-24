Барнаульцы фотографируют главную елку Алтая. Снимки из соцсетей

Публикация от 👑 X E N I A 💙💪 (@kv.kloster_16) Дек 23, 2017 at 6:44 PST

Напомним, на главной праздничной площадке Барнаула установили новую искусственную ель, которую привезли из Москвы.Напомним, на главной праздничной площадке Барнаула установили новую искусственную ель, которую привезли из Москвы.





Публикация от Алина Александровна🐝🌸 (@alinochkaelisheva) Дек 23, 2017 at 5:56 PST

Публикация от Барнаул | Россия 🇷🇺 (@barnaulrussia) Дек 20, 2017 at 4:20 PST

Мультиколорная подсветка состоит из 70 светодиодных нитей, которые образовывают разные графические рисунки, диапазон — около 16 млн цветов.

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Публикация от Тассия (@tasiya.cherry) Дек 23, 2017 at 8:27 PST

Публикация от AlinaBerg (@alinaberg_) Дек 23, 2017 at 7:39 PST

Публикация от Anna Iwaschkina (@eeeeaaah) Дек 23, 2017 at 7:20 PST

Публикация от T A M I L Y A🐹 (@wowcogra) Дек 23, 2017 at 7:06 PST

Публикация от Marina St. (@__marishka__5) Дек 23, 2017 at 5:09 PST

Новогоднее оборудование на 12 млн рублей включает ель, объемную светодиодную стилизованную звезду, светодиодную подсветку, новое освещение снежного городка — световой потолок с вензельными гирляндами, дополнительная иллюминация в виде разноцветной белт-лайт ленты. Это оборудование может прослужить около пяти лет, сообщается на сайте города.