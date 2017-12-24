Барнаульцы фотографируют главную елку Алтая. Снимки из соцсетей

В выходные дни 23 и 24 декабря многие барнаульцы отправились на площадь Сахарова, где на главной новогодней елке города зажгли многомиллионную иллюминацию. Altapress.ru подготовил подборку видео и фото из Instagram.
Напомним, на главной праздничной площадке Барнаула установили новую искусственную ель, которую привезли из Москвы.Напомним, на главной праздничной площадке Барнаула установили новую искусственную ель, которую привезли из Москвы.
Мультиколорная подсветка состоит из 70 светодиодных нитей, которые образовывают разные графические рисунки, диапазон — около 16 млн цветов.
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Новогоднее оборудование на 12 млн рублей включает ель, объемную светодиодную стилизованную звезду, светодиодную подсветку, новое освещение снежного городка — световой потолок с вензельными гирляндами, дополнительная иллюминация в виде разноцветной белт-лайт ленты. Это оборудование может прослужить около пяти лет, сообщается на сайте города.
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