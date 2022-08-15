32 года со дня смерти Виктора Цоя. Какие песни прославили рок-музыканта, и почему он стал любимцем народа

По официальной версии, рок-музыкант попал в автокатастрофу, заснув за рулем.
Его похоронили на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.
Поклонники творчества музыканта могут увидеть котельную, в которой будущая рок-звезда кидала уголь. Здесь Виктор Цой работал, пока не обрел популярность. Она находится на улице Блохина, 15 в Санкт-Петербурге. Ее переделали в клуб-музей «Кочегарку».
Если будете в столице России, то посетите самую известную «стену Цоя» по адресу ул. Арбат, 37. На ней изображен красочный портрет легенды,
Также в большинстве городов стоят памятники музыканту. Один из них находится в Барнауле рядом с корпусом Алтайского педуниверситета на пр. Социологический.
Имя Виктора Цоя носят 13 улиц в России, один астероид № 2740 и вид панцирных клещей Trachyoribates viktortsoii.
Виктор Цой сочинял песни и снимался в фильмах. Он сыграл Моро в фильме Рашида Нугманова «Игла». За это его признали лучшим актером 1989 года.
В фильме «Рок» Алексея Учителя музыкант дал интервью о своем творчестве.
Кроме того, он исполнил камео в фильмах «Диалоги», «Асса», «Секс и перестройка».
Визитная карточка группы «Кино» — песня «Звезда по имени Солнце». К этой песне есть отсылка в барнаульском памятнике в виде лучистого полукруга над головой певца.
Не менее узнаваемыми считаются строчки из песни «Группа крови». Изначально словосочетание «Группа крови» должно было стать названием группы, но Цой отдал предпочтение «Кино».
А песню «Кукушка» пел не только он, но и другие исполнители российской эстрады. Она вышла уже после смерти музыканта.
Да, в 2022 году проходит концертный тур «Кино». Известные песни исполняет сам Виктор Цой — точнее его голос, оцифрованный с оригинальных записей. Также на сцене выступают два оригинальных басиста группы разных лет — Александр Титов и Игорь Тихомиров, и бессменный гитарист Юрий Каспарян.
В Барнауле группа выступит 18 ноября.