15 августа
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День в истории

32 года со дня смерти Виктора Цоя. Какие песни прославили рок-музыканта, и почему он стал любимцем народа

Лидер группы «Кино» погиб в Латвии 15 августа 1990 года. Со дня его смерти прошло 32 года, а его по-прежнему любят и помнят. Какие песни рок-музыканта стоит переслушать, какие фильмы «расскажут» о нем — в нашем материале.

Виктор Цой.
Виктор Цой.
kinopoisk.ru
1
Как погиб Виктор Цой?

По официальной версии, рок-музыкант попал в автокатастрофу, заснув за рулем.

Его похоронили на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.

2
Какие «места Цоя» можно посетить?

Поклонники творчества музыканта могут увидеть котельную, в которой будущая рок-звезда кидала уголь. Здесь Виктор Цой работал, пока не обрел популярность. Она находится на улице Блохина, 15 в Санкт-Петербурге. Ее переделали в клуб-музей «Кочегарку».

Если будете в столице России, то посетите самую известную «стену Цоя» по адресу ул. Арбат, 37. На ней изображен красочный портрет легенды,

Также в большинстве городов стоят памятники музыканту. Один из них находится в Барнауле рядом с корпусом Алтайского педуниверситета на пр. Социологический.

Виктор Цой.
Виктор Цой.
kinopoisk.ru
3
Что еще посвящено Цою?

Имя Виктора Цоя носят 13 улиц в России, один астероид № 2740 и вид панцирных клещей Trachyoribates viktortsoii.

4
В каких фильмах играл Виктор Цой?

Виктор Цой сочинял песни и снимался в фильмах. Он сыграл Моро в фильме Рашида Нугманова «Игла». За это его признали лучшим актером 1989 года.

В фильме «Рок» Алексея Учителя музыкант дал интервью о своем творчестве.

Кроме того, он исполнил камео в фильмах «Диалоги», «Асса», «Секс и перестройка».

Фильм &quot;Цой&quot; Алексея Учителя
Фильм «Цой» Алексея Учителя
kinopoisk.ru
5
Какие песни Цоя — самые известные?

Визитная карточка группы «Кино» — песня «Звезда по имени Солнце». К этой песне есть отсылка в барнаульском памятнике в виде лучистого полукруга над головой певца.

Не менее узнаваемыми считаются строчки из песни «Группа крови». Изначально словосочетание «Группа крови» должно было стать названием группы, но Цой отдал предпочтение «Кино».

А песню «Кукушка» пел не только он, но и другие исполнители российской эстрады. Она вышла уже после смерти музыканта.

Виктор Цой.
Виктор Цой.
kinopoisk.ru
6
«Кино» еще выступает с концертами?

Да, в 2022 году проходит концертный тур «Кино». Известные песни исполняет сам Виктор Цой — точнее его голос, оцифрованный с оригинальных записей. Также на сцене выступают два оригинальных басиста группы разных лет — Александр Титов и Игорь Тихомиров, и бессменный гитарист Юрий Каспарян.

В Барнауле группа выступит 18 ноября.

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