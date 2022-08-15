32 года со дня смерти Виктора Цоя. Какие песни прославили рок-музыканта, и почему он стал любимцем народа

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Какие «места Цоя» можно посетить?

Поклонники творчества музыканта могут увидеть котельную, в которой будущая рок-звезда кидала уголь. Здесь Виктор Цой работал, пока не обрел популярность. Она находится на улице Блохина, 15 в Санкт-Петербурге. Ее переделали в клуб-музей «Кочегарку».

Если будете в столице России, то посетите самую известную «стену Цоя» по адресу ул. Арбат, 37. На ней изображен красочный портрет легенды,

Также в большинстве городов стоят памятники музыканту. Один из них находится в Барнауле рядом с корпусом Алтайского педуниверситета на пр. Социологический.