8 июля
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День в истории

Годовой отпуск, "барнаульская аккуратность" и 42 ящика семян. Чем известен немецкий ботаник-исследователь Карл Ледебур, который изучал Алтай в 19 веке

8 июля 1785 года родился ботаник и исследователь немецкого происхождения Карл Ледебур. Altapress.ru рассказывает о его двухлетнем изучении Алтайского края, Рудного Алтая, многотомных трудах и невероятных запасах семян.

Экспонаты, посвященные Карлу Ледебуру, Александру Бунге и Карлу Майеру в Алтайском государственном краеведческом музее.
Экспонаты, посвященные Карлу Ледебуру, Александру Бунге и Карлу Майеру в Алтайском государственном краеведческом музее.
vk.com/agkm1823

  • В 1811—1836 годах Карл Ледебур был профессором Дерптского университета. Он приехал в Россию по приглашению Петербургской Академии наук. В 1826 году командирован на Алтай, где пробыл два года.

  • Результатом путешествий Карла Ледебура по Алтайскому краю стал четырехтомный труд "Алтайская флора", изданный в Берлине в 1829-1833 годах. В нем перечислено более 1600 видов растений, из них около 500 впервые описанных.

Соборная площадь в Барнауле, дата фото не указана.
Соборная площадь в Барнауле, дата фото не указана.
vk.com/urbanhistory

  • Почти одновременно с этим ученый издал в Риге атлас растений, в котором изображено 500 растений, преимущественно алтайских.

  • Карл Ледебур — автор первой критической сводки по флоре сосудистых растений России, в которой он описал более 6,5 тысяч видов. В 1836 году он написал четырехтомный труд "Флора России". Основой для книг послужили его собственные коллекции, собранные во время путешествий по Алтаю, а также растения из других уголков России.

Растение, описанное Карлом Ледебуром.
Растение, описанное Карлом Ледебуром.
vk.com/agkm1823

  • Ледебур восхищался застройкой Барнаула, имеющей "приятный, грациозный вид". Также в книге "Путешествие по Горному Алтаю и предгорьям Алтая" он подробно рассказывает о числе кварталов, заводов, фабрик, барнаульцев, количестве полученного серебра и свинца в городе. Также Ледебур писал о сооружении Обелиска, первой машине Ползунова, ботаническом саде и многом другом.

"Улицы широкие и прямые, переулки пересекают их под прямым углом", — писал ботаник Карл Ледебур.

  • В 1825 году ученый обратился в университетский совет с просьбой дать ему 12-13 месяцев отпуска и выделить 10 тыс. рублей на обследование южных районов Алтая в компании ботаников Александра Бунге и Карла Майера. Министр быстро согласился, и ученые отправились в путь.

  • Ледебур и его спутники собрали в этой экспедиции множество материалов для университетских коллекций, особенно по ботанике: помимо 1600 видов растений для гербария — 42 ящика семян.

  • Во время своего пребывания в Барнауле Карл Ледебур успел повидаться с Фридрихом Августом Геблером, которого называл своим верным другом.

"Я не ожидал встретить в сибирской глуши такую аккуратность, хотя я уже был осведомлен о том, что в Европе, как правило, имеется совершенно неправильное представление о Сибири. Здесь я скоро имел удовольствие встретить в своей квартире моего верного друга, г-на статского советника д-ра Геблера, с которым я переписывался в течение ряда лет"… — писал Ледебур.

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