Голый мужчина бегал по Павловскому тракту в Барнауле

Подписчики паблика Barnaul 22 сообщили о том, что 3 мая поздно вечером на Павловском тракте в Барнауле бегает голый мужчина.
Мужчина громко кричал и перебегал тракт между машинами, создавая угрозу безопасному движению.
Вскоре на место происшествия были стянуты сотрудники спецслужб — ДПС, ППС, скорой помощи. Медики неадекватного мужчину и забрали.
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