Голый мужчина бегал по Павловскому тракту в Барнауле

Подписчики паблика Barnaul 22 сообщили о том, что 3 мая поздно вечером на Павловском тракте в Барнауле бегает голый мужчина.

Мужчина громко кричал и перебегал тракт между машинами, создавая угрозу безопасному движению. Вскоре на место происшествия были стянуты сотрудники спецслужб — ДПС, ППС, скорой помощи. Медики неадекватного мужчину и забрали.