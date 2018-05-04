Голый мужчина бегал по Павловскому тракту в Барнауле

Сегодня, 08:06.
Происшествия

Подписчики паблика Barnaul 22 сообщили о том, что 3 мая поздно вечером на Павловском тракте в Барнауле бегает голый мужчина.

Голый мужчина на Павловском тракте в Барнауле.
Голый мужчина на Павловском тракте в Барнауле. Фото: Александр Андреевич, vk.com/barneos22.

Мужчина громко кричал и перебегал тракт между машинами, создавая угрозу безопасному движению.

Вскоре на место происшествия были стянуты сотрудники спецслужб — ДПС, ППС, скорой помощи. Медики неадекватного мужчину и забрали.

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