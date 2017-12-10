Голый с тазиком. Странные люди разгуливали по Новосибирску и Бийску

В Новосибирском метро проехал мужчина в трусах. Фото: vk.com/incident_nsk. В Новосибирском метро проехал мужчина в трусах. Фото: vk.com/incident_nsk. По Новосибирску катался ВАЗ с пассажиром на капоте. Фото: vk.com/incident_nsk. По Новосибирску катался ВАЗ с пассажиром на капоте. Фото: vk.com/incident_nsk.

Через день все в том же Новосибирске заметили бордовый ВАЗ-2112, на капоте которого катался парень. Машина проехала по улице Новогодней и свернул на Сибиряков-Гвардейцев. На красный сигнал светофора ВАЗ остановился, в это время сидящий на капоте обменялся несколькими фразами с теми, кто, предпочитая традиционный способ езды в автомобиле, сидел внутри него, и устроился поудобней, пишет "Инцидент Новосибирск".

А тем временем в Наукограде была обнаружена горячая сибирячка, гуляющая по зимнему городу в одном платье, пишет "Типичный Бийск":