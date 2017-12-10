Голый с тазиком. Странные люди разгуливали по Новосибирску и Бийску

Необычных людей заметили пользователи соцсетей накануне в Бийске и Новосибирске. Так поздно вечером 8 декабря в Новосибирском метро проехал молодой мужчина с тазиком. Пассажир разделся до трусов. В сообществе "Инцидент Новосибирск" сообщают, что этот человек выполнял условие проигранной игры в карты.
Через день все в том же Новосибирске заметили бордовый ВАЗ-2112, на капоте которого катался парень. Машина проехала по улице Новогодней и свернул на Сибиряков-Гвардейцев. На красный сигнал светофора ВАЗ остановился, в это время сидящий на капоте обменялся несколькими фразами с теми, кто, предпочитая традиционный способ езды в автомобиле, сидел внутри него, и устроился поудобней, пишет "Инцидент Новосибирск".
А тем временем в Наукограде была обнаружена горячая сибирячка, гуляющая по зимнему городу в одном платье, пишет "Типичный Бийск":
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