Внезапно: в Стокгольме на вызов к больному приехала российская "скорая помощь". Подробности

Не получивший пока объяснений случай произошел в Стокгольме — на вызов к пациенту приехала машина "скорой помощи" с российскими номерами.
Один из очевидцев произошедшего, Монс Юнассон направлялся на встречу с друзьями в ресторан, когда увидел лежащего на земле человека.
Varför gör en rysk ambulans insats på Söder? pic.twitter.com/iwzll5178G— Måns Jonasson (@mansj) 5 декабря 2017 г.
Вокруг него уже собрались прохожие, и приехала карета "скорой помощи", пишет Aftonbladet. Юнассон собирался продолжить свой путь, но обратил внимание на машину медиков. Она выглядела необычно для Стокгольма — на ней и на одежде прибывших врачей были надписи на русском языке, а номерной знак был российским.
Юнассон сфотографировал машину и 5 декабря разместил снимок в своем Twitter, спросив, знает ли кто-нибудь, откуда в Стокгольме российская "скорая"? Однако четкого ответа он не получил. Некоторые из подписчиков предположили, что это связано со съемками фильма. Однако во время инцидента Юнассон не заметил камер. Другие считают, что у посольства РФ в Стокгольме есть своя "скорая", которая приезжает на вызовы к сотрудникам.
Российской "скорой" на улицах шведской столицы заинтересовалась полиция. Но и она не смогла разгадать эту загадку и заявила, что "это странно", пишет znak.com.
Судя по номерным знакам, автомобиль зарегистрирован в Санкт-Петербурге.
Между тем стали известны подробности появления "скорой помощи" на улицах шведской столицы. Одиннадцатая бригада платной скорой помощи "Петербургская неотложка", вывозившая из Швеции на родину гражданина России, оказала первую помощь прохожему в центре Стокгольма, рассказал РИА Новости главный врач "Петербургской неотложки" Михаил Джалагония.
"Гражданин России, находившийся в командировке, получил в Швеции травму. После того как миновал острый период лечения, врачи разрешили ему вернуться в Россию для продолжения лечения. И мы по запросу страховой компании вывозили пациента из Швеции. Когда машина проезжала по Стокгольму, то, по словам ребят из 11-й бригады, была остановлена прохожими, поскольку человеку на улице стало плохо. Наши медики оказали ему первую помощь до приезда коллег из Швеции", — рассказал он.
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