Барнаульцы делятся снимками украшенного инеем города

Сегодня, 10:20.
Жизнь

Барнаул несколько дней подряд украшал иней. В минувшую субботу 9 декабря в соцсетях появилось множество снимков с "хрустальным Барнаулом": в ясный солнечный день деревья в куржаке смотрелись особенно нарядными.

Иней в Барнауле.
Иней в Барнауле. Фото из архива редакции.

По данным синоптиков, 10 декабря также ожидается изморозь.

Красивые детали зимы❄️

Публикация от Надежда (@igorevna_nadin)

Деревья в инее

Публикация от Elena Li (@elena5st)

#седаяночь #синийсинийиней

Публикация от Денис (@ganz22rus)

Очень полюбил зимние прогулки с Максом! Погода клевая...город красив!❄️☃️☀️

Публикация от Алексей Меновщиков (@menovshikovalexey)

Сказка вокруг....

Публикация от Марина Щеголькова (@marinashchegolkova4834)

Люблю зиму 😍

Публикация от Анастасия Барышева (@barysheva5285)

Сказочная красота на улице!😍 #зима #времячудес

Публикация от Прически•Полировка《Барнаул》 (@_vikavictoria_)

#свадьба #угрюмовы #wedding #winter #barnaul

Публикация от Мария (@maria.zelenskaya)

А вот как выглядят деревья в инеем за городом:

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