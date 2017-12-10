Барнаульцы делятся снимками украшенного инеем города

Барнаул несколько дней подряд украшал иней. В минувшую субботу 9 декабря в соцсетях появилось множество снимков с "хрустальным Барнаулом": в ясный солнечный день деревья в куржаке смотрелись особенно нарядными.
По данным синоптиков, 10 декабря также ожидается изморозь.
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Доброго вечера, друзья!🌃 ⠀ 📸Автор фото: @irina_cake_print ❤️ Не забудь поставить лайк! ⠀ Предлагайте фото нашего города: 1. Отмечайте нас @barnaul22.official 2. Ставьте тег @barnaul22.official ⠀ 🌲Лучшие фото будут опубликованы📮 ___________ #barnaul22official #barnaulrussia #барнаул #барнаул22rus #алтай #зима
А вот как выглядят деревья в инеем за городом:
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