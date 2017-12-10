На Алтае температура поднимется выше нуля

В Барнауле также ожидается теплая для декабря температура воздуха: -2...0 градусов.

Снег будет идти в западных и южных районах края. По югу ожидается мокрый снег. Местами в регионе будут метели, гололедные явления, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь и туман. В Барнауле снег ожидается в конце дня, слабая метель, на дорогах гололедица, в утренние часы изморозь.

Ветер по краю южный, 5-10 м/с, местами в южных и западных районах порывы до 13-18 м/с.