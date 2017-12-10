На Алтае температура поднимется выше нуля

10 декабря в Алтайском крае будет от -4 до +1 градусов, сообщает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Барнауле также ожидается теплая для декабря температура воздуха: -2...0 градусов.
Снег будет идти в западных и южных районах края. По югу ожидается мокрый снег. Местами в регионе будут метели, гололедные явления, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь и туман. В Барнауле снег ожидается в конце дня, слабая метель, на дорогах гололедица, в утренние часы изморозь.
Ветер по краю южный, 5-10 м/с, местами в южных и западных районах порывы до 13-18 м/с.
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