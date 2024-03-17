Голубь на плече, обстрел в Индонезии, слава в Лондоне. За что любили алтайского художника Алексея Дрилева

«Мои работы побывали в четырех разных городах, в том числе в Лондоне и Бристоле. Англичане покупали мои картины за баснословные по тем временам деньги. После этого я два года ни в чем не нуждался. Возможность писать лондонскую архитектуру и пейзажи с натуры стала для меня великим счастьем. А через год съездил в США» – вспоминал художник.