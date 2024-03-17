Голубь на плече, обстрел в Индонезии, слава в Лондоне. За что любили алтайского художника Алексея Дрилева

- Алексей Дрилев родился 30 августа 1938 года в лагере, который находился в селе Средне-Краюшкино (сейчас — Первомайское) Алтайского края. После окончания срока мать с маленьким Алешей выслали в Славгород.
- После 8 класса и до призыва в армию Алексей разрисовывал киноафиши в славгородском кинотеатре «Авангард».
Алексей Алексеевич Дрилев. Алтайский художник, член Союза художников России.
culture22.ru
- Дрилев служил на Тихоокеанском флоте. Там он получил военную специальность химика-геодезиста. А еще был ранен осколком в голову — попал под обстрел в Индонезии.
- После армии Алексей Дрилев окончил Казанское художественное училище, а затем учился в Ленинградском институте имени Репина. Его любимыми жанрами стали портрет, пейзаж и тематическая картина.
- В 1970 году Дрилев приехал в Барнаул. Здесь он много работал над книжной графикой, участвовал в выставках. Через 25 лет стал членом Союза художников России.
- В 1996 году Дрилев познакомился с руководителем англо-американского движения последователей Николая Рериха — Кэрол Брюсс. Она пригласила художника в Лондон и оплатила ему поездку. Там Алексей стал знаменитостью.
«Мои работы побывали в четырех разных городах, в том числе в Лондоне и Бристоле. Англичане покупали мои картины за баснословные по тем временам деньги. После этого я два года ни в чем не нуждался. Возможность писать лондонскую архитектуру и пейзажи с натуры стала для меня великим счастьем. А через год съездил в США» – вспоминал художник.
Перед Богом.
Алексей Дрилев
- Дрилев любил писать русские города и архитектуру Лондона, но вдохновение черпал на Алтае: «Алтай — центр моего земного притяжения, моя самая большая любовь». Его работы хранятся в ГХМАК, в музее речного флота Казани, в музее Славы Барнаула, в Британском национальном музее Лондона, а также в Китае, Японии и США.
- Сюжетом для картины Дрилева «Бал горных офицеров в Дворянском собрании Барнаула второй половины XIX века» послужил исторический факт: в 1856 году начальник горного округа устроил бал в честь горных офицеров, на котором присутствовал Достоевский. Себя же художник изобразил генералом.
Художник Алексей Дрилев в мастерской.
Михаил Хаустов
- Картина получилась размером почти с ковер — 2 на 3 метра. Чтобы написать ее, художник два года рисовал эскизы платьев, камзолов и шил их, а также искал натурщиков.
- Барнаульцы помнят, что Алексей Дрилев каждое утро обливался холодной водой, кормил бездомных кошек и собак, а также голубей. Одного из них художник спас из пасти кошки. С тех пор птица его узнавал и сопровождала на плече. Даже в трамвае!
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