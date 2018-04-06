Госпитализированы фигуристы Алексей Ягудин и его жена

Фигурист Алексей Ягудин не стал скрывать от поклонников проблемы со здоровьем. Спортсмен опубликовал в Instagram фото, на которой отобразил свое состояние после операции, а также рассказал о травмированной ноге супруги — фигуристки из Перми Татьяны Тотьмяниной.
В описании к фото фигурист рассказал, что ему сделали чистку головы от гноя.
Эту неделю мы с @tatianatotmyanina встретили по-семейному , в кругу близких 👨🔬👩🔬 ❗️Таня❗️провела уже 4ую операция на ноге, вытащили металическую конструкцию. А ❗️я❗️очищал голову от гноя, а то ещё чуть-чуть и ослеп бы или сдох 😂 короче, ТО у официалов пройдено. Обновления загружены🤪 Готовы к работе💪 P.S. а как у вас началась неделя??? #тотьмянина #ягудин #люблюсвоюработу #здоровье #операция #семья #вместенавсегда P.S.2 гастроли «вместе и навсегда» @averbukhofficial продолжаются, но уже вне льда
Фигурист пошутил, что эту неделю супруги встретили по-семейному, в кругу родных людей, гастроли под лозунгом "Вместе и навсегда" продолжаются, но уже вне льда, пишет argumenti.ru. "Таня провела уже четвертую операцию на ноге, вытащили металлическую конструкцию. А я очищал голову от гноя, а то еще чуть-чуть — и ослеп бы. Или сдох. Короче, ТО у официалов пройдено. Обновления загружены, готовы к работе", — написал спортсмен.
Олимпийская чемпионка 2006 года в парном фигурном катании Татьяна Тотьмянина сломала ногу на новогоднем ледовом шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик и Мышиный король", пишет ura.ru.
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