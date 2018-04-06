Госпитализированы фигуристы Алексей Ягудин и его жена

В описании к фото фигурист рассказал, что ему сделали чистку головы от гноя.

Фигурист пошутил, что эту неделю супруги встретили по-семейному, в кругу родных людей, гастроли под лозунгом "Вместе и навсегда" продолжаются, но уже вне льда, пишет argumenti.ru. "Таня провела уже четвертую операцию на ноге, вытащили металлическую конструкцию. А я очищал голову от гноя, а то еще чуть-чуть — и ослеп бы. Или сдох. Короче, ТО у официалов пройдено. Обновления загружены, готовы к работе", — написал спортсмен.

Олимпийская чемпионка 2006 года в парном фигурном катании Татьяна Тотьмянина сломала ногу на новогоднем ледовом шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик и Мышиный король", пишет ura.ru.