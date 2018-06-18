Гостям Сабантуя на Алтае предложили тонны национальных угощений

Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Сабантуй на Алтае. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Сабантуй на Алтае. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Сабантуй на Алтае. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Организатором Сабантуя стала региональная национально-культурная автономия татар.

В Алтайский край приехало более 500 гостей из Татарстана: предприниматели, артисты, спортсмены.

Гости на территории "Бирюзовой Катуни" соорудили большое татарское подворье, на котором стояли изба, баня, хлев, мостики, качели. На деревянных прилавках торговали национальными сувенирами, блюдами, лакомствами. Подворье строили около месяца.

Здесь же установили огромный чан для варки шурпы. Он называется монгольский самовар. В нем сварили более 1,2 тыс. килограммов шурпы. Ею гостей Сабантуя угощали бесплатно.

На нескольких площадках проводили спортивные народные соревнования: битва мешками, разбивание глиняного горшка, бег в мешках, бег с коромыслом, армрестлинг и другие. Главным состязанием стала национальная татарская борьба на поясах — куреш. Победителем стал мастер спорта международного класса по греко-римской борьбы Виталий Щур из Новоалтайска. Он получил автомобиль Lada Granta и барана.

Гостями праздника стали губернаторы Алтайского края и Республики Алтай Виктор Томенко и Александр Бердников, а также президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов,

президент Республики Татарстан: