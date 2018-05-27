+33, гроза и град: синоптики дали прогноз погоды в Алтайском крае

В воскресенье, 27 мая, в Алтайском крае сохранится жаркая погода, сообщает Алтайский ЦГМС. Однако возможны грозы и град.
В Алтайском крае днем будет +22...+27, в южных районах до +33. В отдельных районах дождь, гроза, местами град. Ветер юго-западный, 8-13 м/с местами порывы 17-22 м/с.
В Барнауле днем +25 ... +27. Без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, порывы до 18 м/с.
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