Губернатор Карлин: край рассчитывает на компенсации, но они пойдут на инфрастрактуру

Правительство Алтайского края готовит пакет документов на получение федеральной господдержки в связи с тяжёлой паводковой ситуации в регионе. Об этом 28 марта на парламентском часе сообщил губернатор Александр Карлин. По его словам, введённое положение ЧС даёт для этого правовые основания. Деньги будут направляться на восстановление инфраструктуры, а не людям.
Сроки подготовки документации пока неизвестны. С 27 марта ведутся обследования пострадавших объектов. Приблизительный объем средств, который может понадобиться региону, тоже не называется.
Федеральная господдержка будет направлена на восстановление пострадавших дорог и мостов. Как поясняют в региональном правительстве, в настоящий момент известно, что паводок повредил 11 мостовых конструкций.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— У нас имеется краевой резервный фонд, однако его объёма будет не достаточно для проведения в полном масштабе восстановительных работ. В этой связи мы готовим обращение в федеральный центр. Алгоритм выделения средств на такие цели законом прописан.
О выплатах компенсаций населению пока речь не идёт. Дело в том, что принятый в 2014 году федеральный закон больше не предусматривает выделения госпомощи людям напрямую. В данном случае могут осуществляться только гуманитарная помощь.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.