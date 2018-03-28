Губернатор Карлин: край рассчитывает на компенсации, но они пойдут на инфрастрактуру

Сроки подготовки документации пока неизвестны. С 27 марта ведутся обследования пострадавших объектов. Приблизительный объем средств, который может понадобиться региону, тоже не называется.

Федеральная господдержка будет направлена на восстановление пострадавших дорог и мостов. Как поясняют в региональном правительстве, в настоящий момент известно, что паводок повредил 11 мостовых конструкций.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— У нас имеется краевой резервный фонд, однако его объёма будет не достаточно для проведения в полном масштабе восстановительных работ. В этой связи мы готовим обращение в федеральный центр. Алгоритм выделения средств на такие цели законом прописан.

О выплатах компенсаций населению пока речь не идёт. Дело в том, что принятый в 2014 году федеральный закон больше не предусматривает выделения госпомощи людям напрямую. В данном случае могут осуществляться только гуманитарная помощь.