Губернатор Магаданской области ушел в отставку

Владимир Путин подписал Указ "О досрочном прекращении полномочий губернатора Магаданской области" 28 мая 2018 года.

На пост временного главы региона назначен Сергей Носов, мэр Нижнего Тагила.

Ранее стало известно, что глава Якутии Егор Борисов тоже подал в отставку. Он объяснил свое решение тем, что недавно прошли президентские выборы в России, и были поставлены "абсолютно новые" стратегические задачи на развитие страны. Республике нужен новый руководитель, отметил Борисов.