"Я тут как шоколадный русский": зачем гвинейский студент приезжает на Алтай

Абубакар Силла со студентами. Фото: архив Абубакара Силла. Абубакар Силла со студентами. Фото: архив Абубакара Силла. Абубакар Силла. Фото: архив Абубакара Силла. Абубакар Силла. Фото: архив Абубакара Силла. Абубакар Силла. Фото: архив Абубакара Силла. Абубакар Силла со студентами. Фото: архив Абубакара Силла.

Абубакар родился и вырос в Гвинее на Западе Африки. Восемь лет назад он приехал в Москву и поступил в РУДН на экономический факультет. В 2015 году на слете студенческих отрядов в российской столице он познакомился с ребятами из Алтайского края.

— Я был куратором у этих ребят. Мы подружились, а после слета они пригласили меня в Барнаул в "Снежный десант". Здесь у меня больше друзей, чем в Москве, хотя там я живу восемь лет. В Барнауле я был уже восемь или десять раз. Думал сюда переехать, но не получилось — в Москве у меня учеба, жизнь, невеста. И мы планируем пока что жить там, а в Барнаул приезжать к друзьям и по работе.

О России

— Поехать в Россию было не моим выбором — родители заставили. Я хотел поехать в Канаду, потому что там у меня много друзей, но родители думали, что там я не буду учиться, а в России всё будет серьезно.

К тому же у нас дома есть российская компания "Русал", я раньше там работал. И родители решили, что если получу образование в России, то дома будет хорошая работа.

Мне было тяжело адаптироваться, ведь это совсем другая страна, другие культура и язык, другие люди и холода. У нас дома нет русского языка, я начал с нуля учить его только в России.

Сейчас я не жалею, что меня сюда отправили учиться. Я тут как шоколадный русский. Но в России мне не хватает теплой погоды и натуральных фруктов. А из русской кухни мне очень нравится борщ. Редко ем пельмени, но только когда они не из свинины.

Об Алтае

— Когда я приехал в первый раз в Барнаул, мне очень понравилось. И с тех пор часто бываю тут, мне здесь хорошо. Мы ведь ездим сюда не чтобы деньги заработать, а для удовольствия. В "десанте" в основном занимаюсь с детьми, рассказываю про Гвинею, Африку, РУДН, играем на барабанах, в футбол.

Люди здесь такие общительные, не как в Москве. Я понимаю, что я для них экзотика. Когда захожу, например, в KFC, на меня смотрят так, будто увидели динозавра. Когда захожу в автобус — все смотрят, даже водители.

Но все это приятно. Дети ко мне подходят, волосы трогают, говорят, что мы разные. Но конфликтов с местными у меня никогда не было. Люди офигевают, когда я говорю по-русски, ведь ребята из Африки не могут так.

Для меня было неожиданностью, что на Алтае есть такая красивая природа. Здесь очень холодно зимой, но зато девушки красивые.

В "Снежном десанте" я впервые встал на лыжи. Это было в Алейском районе. Я не умею на них кататься, потому что у нас дома нет снега, и поэтому попытка длилась всего минут 5-10.

А еще в Барнауле мне очень нравится Нагорный парк — красивая лестница, где можно гулять, буквы "Барнаул", площадь у ЦУМа с памятником Гагарину.

О стереотипах и непонимании

— Я думал, что в Сибири всегда холодно и не бывает лета. А оказалось, что это не так. Еще говорят, что в России надо обязательно пить, чтобы тут выжить, а я не пью совсем. Еще не понимаю, русское выражение "да нет, наверное" — что это? Ответ ведь надо давать сразу.

***

Возвращаться домой Абубакар пока не собирается. К тому же, кроме учебы он зарабатывает в России — у него свое афрошоу, где он играет на барабанах и танцует. После очередной смены "Снежного десанта" Силла вернулся в Москву. Он рассказал, что возможно это был его последний "десант", но приезжать в Барнаул он не перестанет.