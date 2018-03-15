"И мы счастливы!": 85% россиян живут прекрасно

Доля счастливых людей в России с 1990 по 2017 год, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), увеличилась почти вдвое и достигла 85%, а доля несчастливых снизилась вдвое — до 13%. Такую статистику привел генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, сообщает ТАСС.
"В 1990 году счастливых у нас было 44%. Прошло время, и за 27 лет доля тех, кто считает себя счастливыми, практически удвоилась и достигла 85%, несмотря на все кризисы, военные тревоги и все прочее", — сказал Федоров.
По словам главы ВЦИОМ, тех, кто готов признать себя несчастливыми, стало "вдвое меньше": с 27% в 1990 году до 13% в 2017 году. "Я думаю, это один из главных результатов нашего общественного развития", — заключил Федоров, пишет znak.com.
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