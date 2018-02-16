Ученые выяснили, в каком возрасте люди бывают наиболее счастливыми

Британские ученые опросили 23 тыс. человек в возрасте от 17 до 85 лет и выяснили, в каком возрасте людей можно назвать самыми счастливыми, пишет ФАН.
Оказалось, что максимальное счастье людей ждет всего два раза в жизни – в 23 года и 69 лет.
Сначала граждан спросили, насколько они счастливы в данный отрезок времени, потом их попросили спрогнозировать, что будет через пять лет. Спустя пять лет тех же самых людей снова спросили – насколько они счастливы сейчас и многое ли сбылось из сказанного пять лет назад.
В итоге, проанализировав все полученные данные пять лет назад и сейчас, исследователи решили, что именно 23 года и 69 лет – самые счастливые годы в жизни человека.
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