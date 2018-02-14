Психологи  разработали тест, предсказывающий супружескую измену

Ученые исследовали два параметра: скорость отвлечения внимания и склонность к обесцениванию. Для этого психологи показывали участникам эксперимента фотографии мужчин и женщин.

Как выяснилось, те, кто наиболее быстро отрывался от разглядывания красавцев и красавиц, были на 50% менее склонны изменять супругам. Те же, кто разглядывал фото подолгу, изменяли чаще.

По данным ученых, реже изменяют те, кто занижает привлекательность людей на фото, не находя в красивых людях ничего особенного. Также психологи выяснили, что к измене чаще склонны более молодые участники, довольные сексом, но неудовлетворенные самими отношениями.

Важным психологи называют и предыдущий сексуальный опыт. Мужчины, ранее вступавшие в большое число половых связей, изменяли чаще. Среди женщин ситуация оказалась противоположной — чем меньше половых партнеров у женщины было до брака, тем охотнее она шла на измену.

Кроме того, измены чаще встречались в парах, где женщины обладали менее привлекательной внешностью. Им чаще изменяли мужья, но при этом и они сами решались на измену чаще, чем более красивые участницы исследования. Внешность мужчины, как показал эксперимент, в изменах роли не играет.