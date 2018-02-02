Барнаульский сутенер два года "поставлял" девушек в сауны

Мужчина познакомился с девушками, которые оказывали сексуальные услуги. Он предложил им за деньги заниматься проституцией.

Девушки оказывали интимные услуги с весны 2015 по август 2017 года в различных саунах, банях и гостиницах города. Полученные деньги они делили между собой.

Подсудимого признали виновным. Его приговорили к году и шести месяцам условно с таким же испытательным сроком.