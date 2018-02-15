Выведенный на орбиту автомобиль Tesla может столкнуться с Землей

Международная группа ученых из Канады и Чехии посчитали орбиту Tesla Илона Маска, запущенной в космос ракетой Falcon Heavy, на миллионы лет вперед и выяснили вероятность ее столкновения с Землей.
В рамках исследования ученые запустили 240 компьютерных симуляций, которые позволили понять, как орбита автомобиля будет изменяться в течение следующих 3,5 млн лет.
"Мы не знали, что ожидать, так как все остальные космические объекты, пролетающие около Земли — такие как астероиды — обычно появляются из-за пределов Солнечной системы. Этот объект был отправлен с Земли, поэтому у нас возник вопрос, куда он полетит отсюда", — рассказал один из авторов исследования, пишет republic.ru.
Перед симуляцией исследователи предполагали два варианта развития событий – то что Tesla останется вблизи планет земной группы под влиянием их гравитации или же с течением времени под воздействием более мощной гравитации Юпитера сможет выйти во внешнюю часть Солнечной системы и даже покинуть ее.
Судя по исследованиям, влияние Марса и Юпитера на орбиту Tesla крайне мало, и основная часть взаимодействия автомобиля будет приходиться на Землю и Венеру. Вероятность того, что в течение миллиона лет Tesla столкнется с Землей, оказалась равной 6%, с Венерой – 2,5%.
Ученые отметили, что в случае столкновения с Землей до поверхности планеты имеет шанс долететь лишь маленькая часть кузова: почти вся Tesla в этом случае сгорит в земной атмосфере.
Справка
Компания SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy 6 февраля. Она вывела в космос полезную нагрузку – автомобиль Tesla вишневого цвета, принадлежащий Илону Маску. В салоне Tesla находился астронавт-манекен в скафандре SpaceX.
В ближайшее время Tesla будет находиться на гелиоцентрической орбите, апогей которой будет примерно совпадать с орбитой Марса.
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