Компания Илона Маска Tesla объявила о рекордных убытках

Tesla Motors, производящая электромобили, опубликовала финансовую отчетность за 2017 год. Согласно документам, чистый убыток компании в четвертом квартале прошлого года достиг $675 млн, и это рекорд, пишет Incrussia.ru.
При этом за аналогичный период 2016 года убыток компании Илона Маска составлял лишь $121 млн, а в третьем квартале 2017 года Tesla потеряла $619 млн.
Автопроизводитель сообщает, что чистый убыток на одну акцию компании составил $3,04, в то время как эксперты ожидали показатель на уровне $3,11.
Один из автомобилей компании, личную машину Маска — красный Tesla Roadster — 6 февраля запустили в космос на ракете-носителе Falcon Heavy.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.