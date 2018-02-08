Компания Илона Маска Tesla объявила о рекордных убытках

При этом за аналогичный период 2016 года убыток компании Илона Маска составлял лишь $121 млн, а в третьем квартале 2017 года Tesla потеряла $619 млн.

Автопроизводитель сообщает, что чистый убыток на одну акцию компании составил $3,04, в то время как эксперты ожидали показатель на уровне $3,11.

Один из автомобилей компании, личную машину Маска — красный Tesla Roadster — 6 февраля запустили в космос на ракете-носителе Falcon Heavy.