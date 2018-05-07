ИГ взяла ответственность за нападение на полицейских в Нижнем Новгороде

"Стрельба в российском городе Нижнем Новгороде, в результате которой ранения получили трое сотрудников правоохранительных органов, была совершена солдатом из ИГ", — говорится в сообщении организации.

О нападении на полицейских стало известно 5 мая. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России рассказали, что силовики ликвидировали мужчину, который накинулся на силовиков при проверке документов. Какое оружие было в руках нападавшего не сообщается. После этого мужчина, как указывали представители спецслужбы, скрылся в подъезде жилого дома и забаррикадировался в одной из квартир, пишет РБК.

Прибывшие на место сотрудники ФСБ попросили сдаться, но мужчина открыл огонь из автомата. В результате началась перестрелка. Трое сотрудников ФСБ получили ранения, нападавшего убили.

Ранее сообщалось, что в конце апреля ФСБ нейтрализовала в Дагестане, Татарстане, на Ставрополье, в Омской и Ульяновской областях 12 бандитов и 14 сторонников террористов.

21 и 24 апреля в Дербенте (Республика Дагестан) нейтрализовали 11 сторонников ИГ, которые присягнули на верность главарю организации Абу Бакру аль-Багдади и планировали совершить покушения на сотрудников правоохранительных органов и представителей органов власти.

А в Ставрополье сторонник ИГ планировал теракт с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. В спецслужбе уточнили, что целями преступника были здания правительства Ставропольского края и управления ФСБ по региону.