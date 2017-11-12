Как развивается алтайская игорная зона на фоне ухода бизнеса в тень

В целом эксперты констатируют провал реформы игорного бизнеса в России. Инвесторы считают причиной провала непоследовательную политику властей. Вдобавок ко всему, реформа "завела" казино в подпольный бизнес, оборот которого в сотни раз превышает доходы легальных заведений.

С 1 июля 2009 года игорный бизнес разрешен только в шести одобренных государством игорных зонах в разных концах страны. Однако многие из них жалуются на проблемы, которые мешают им развиваться. Или вовсе приведут к закрытию.

В игровой зоне "Азов-Сити" построили несколько казино, за восемь лет инвесторы вложили в зону около 8 млрд рублей. Бизнесмены тянули газопровод, строили дороги, очистные сооружения, водопроводную систему. Но в 2017 году в Сочи, в 600 км от "Азов-Сити" построили новый комплекс "Сочи казино и курорт". Это фактически означает закрытие "Азов-Сити". До конца 2018 года оно должно прекратить деятельность.



Проблемы развлекательной зоны "Приморье" под Владивостоком вызваны сложностями в привлечении иностранцев. В сентябре 2017 года бывший исполнительный директор единственного работающего в зоне казино-отеля Tigre de Cristal Крейг Баллантайн заявил, уходя со своей должности, что ожидания инвесторов не оправдались. Для дальнейшего развития проекта необходимы изменения в законодательстве, облегчающие въезд в Приморье иностранцев из Китая, Кореи и Японии.

В "Сибирской монете" к 2020 году должны появиться гостиницы, аквапарк, горнолыжный комплекс, летние кинотеатры и другие объекты. Первое и пока единственное казино Altai Palace стоимостью 1,3 млрд рублей открылось в 2014 году, но проблема с транспортной доступностью и другой инфраструктурой пока так и не решена.

"Вокруг, кроме красивых пейзажей, ничего нет. Ближайший город, Горно-Алтайск, находится в 35 км. По сравнению с локацией казино, например, в Сочи мы однозначно проигрываем", — заявлял весной 2017 года генеральный менеджер казино Altai Palace Игорь Речка. По данным Eurasianet.org, в 2016 году Altai Palace посетило 30 тыс человек, за 9 месяцев 2017 года — 60 тыс человек. В 2016 году налоговые отчисления составили 34,4 млн рублей.

В прошлом году в алтайском казино сменился собственник — на смену компании "Алти" пришел бизнесмен из Новокузнецка Владимир Кутьев. Новый владелец решил развивать гостинично-развлекательный комплекс. Сегодня здесь помимо казино работает гостиница, ресторан, SPA, бильярд.

На фоне частных проблем отдельных игорных зон, специалисты говорят о провале всей государственной игорной реформы. 13 млн человек, играющих в азартные игры (по данным "Левада-Центра"), перешли по большей части в подпольные заведения или в интернет. Нелегальных казино продолжают активную деятельность.

По оценке Игоря Речки, генерального менеджера казино Altai Palace, оборот нелегальных казино в России в сотни раз превышает оборот всех казино в зонах вместе взятых. По его мнению, потенциальный игрок не будет преодолевать расстояние в сотни километров, если может сыграть в рулетку на соседней улице. Даже с учетом рисков и отсутствия гарантий честной игры.



Чтобы хоть как-то привлекать публику и конкурировать с нелегальными казино, инвесторы пытаются создать в зонах комплексный отдых, где наряду с азартными играми есть место другим развлечениям и активному отдыху (например, практически все зоны проектируют горнолыжные трассы).