Выходные в июне: как отдыхаем на День России в 2018 году

Календарь выходных в июне 2018

12 июня празднуют День России. Поэтому выходные в июне начнутся 10 июня и продлятся до 12 июня (с воскресенья по вторник). Всего в июне 2018 года 10 выходных дней.

Как работаем в июне 2018

На неделе, на которую выпадает праздник День России, будет только три рабочих дня — с 13 по 15 июня (среда-пятница).

Всего в июне 2018 года придется поработать 20 дней.