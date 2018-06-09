Выходные в июне: как отдыхаем на День России в 2018 году

9 июня завершается шестидневная рабочая неделя, после нее россиян ждут "длинные" выходные. Рассказываем, как отдыхаем в июне-2018 и когда выходим на работу.
Календарь выходных в июне 2018
12 июня празднуют День России. Поэтому выходные в июне начнутся 10 июня и продлятся до 12 июня (с воскресенья по вторник). Всего в июне 2018 года 10 выходных дней.
Как работаем в июне 2018
На неделе, на которую выпадает праздник День России, будет только три рабочих дня — с 13 по 15 июня (среда-пятница).
Всего в июне 2018 года придется поработать 20 дней.
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